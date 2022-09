Les queixes de Ferrariman per les voreres altes que li impedeixen obrir les portes del Ferrari

Andorra la Vella'Ferrariman' s'ha queixat a través de les xarxes socials dels problemes que li ocasiona utilitzar un Ferrari com a vehicle per al 'dia a dia' a Andorra. L'empresari Xavier Caballol ha fet un vídeo on lamenta que les portes del Ferrari que pel 'dia a dia' no es poden obrir quan les voreres són molt altes. Això obliga a conductor i passatger a sortir per la mateixa porta. I fa un comentari respecte a "tant carril bici i tanta hòstia".