Queixes perquè els cotxes aparquen de qualsevol forma a Canillo

CanilloUna usuària ha compartit unes fotografies en les seves xarxes socials, juntament amb la seva queixa sobre com alguns turistes o fins i tot residents aparquen a Canillo. Les imatges mostren com molts ignoren les línies o aparquen d'una forma que molesta la resta de veïns. Finalitza la seva acalorada crítica titllant Canillo com a "terra de ningú i de 'pijos' amb cotxes cars" i amb un contundent i irònic "los sudacas que se jodan".

Y como me he enfadado con una “mamita” de la guarderia me ha tratado de borracha. 🤬🤬#canillo tierra de nadie y de pijos con coches caros. Los sudacas que se jodan!! — Rena 🇦🇩 🇦🇷☃️❄️ (@Rena71ar) 24 de julio de 2023