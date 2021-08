Quim Masferrer, Pau Riba o Roba Estesa, els plats forts de la Festa Major de la Seu

La Seu d'UrgellLa Seu d'Urgell escalfa motors per a la seva festa major, que se celebrarà entre el 27 i el 31 d'agost. Aquest dimecres s'ha presentat el programa de la celebració, que s'ha hagut d'adaptar a les restriccions marcades per la pandèmia.

Així, es tracta d'una festa major adaptada a totes les normatives sanitàries, cosa que ha obligat a anul·lar algunes activitats i a limitar els aforaments, així com a introduir com a requisit necessari per participar en una gran part dels actes la reserva de plaça de forma prèvia. També es veuran condicionats els horaris; a dos quarts d'una de la matinada hauran hagut d'haver finalitzat totes les activitats, i s'està a l'espera de saber si hi haurà toc de queda.

Activitats anul·lades

La situació actual fa impossible la celebració d'algunes activitats. El Ball Cerdà, un acte típic de la Festa Major de la Seu, és una d'elles. Com a alternativa, s'ha organitzat un ball de gegants sense públic que tindrà lloc a la Plaça Patalín el diumenge dia 29 a les dotze del migdia, i es proposarà als urgellencs fer un el vermut posterior al ball vestint la roba tradicional pròpia d'aquest. Tampoc es podran instal·lar les casetes, ni serà possible celebrar el correfoc i la cercavila de gegants.

Activitats destacades

D'entre totes les activitats proposades, en destaquen el concert per a infants Reggae per xics de Quadern de Bitàcola, l'espectacle 'Bona gent' de Quim Masferrer, l'actuació Dioptria 50 de Pau Riba i De Mortimers, i els concerts de Roba Estesa, d'Ebri Knight i de Banda Neon, així com els d'Esclat Gospel Singers i de La Principal de la Bisbal. També es recuperaran la gimcana de colles, i els diables es reinventaran oferint un 'escape room city' passat per aigua.

El pregó

L'alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, ha anunciat que enguany, a manera d'homenatge per tota la feina que han dut a terme durant la pandèmia, el pregó anirà a càrrec d'un grup de professionals sanitaris de la ciutat. Remarca que "és un reconeixement a ells, i també una manera de mostra'ls-hi el nostre agraïment per la feina que han fet".

L'alcalde de la Seu ha celebrat, en la seva intervenció, el retorn de la festa major després que l'any passat aquesta s'hagués d'anul·lar arran de la difícil situació que es vivia a causa de la pandèmia: "Recuperem la festa major després d'un temps molt complicat i després d'un any en què no la vam poder celebrar per la pandèmia en la que encara estem immersos. Aquest any tornem a recuperar, a poc a poc i amb totes les restriccions i mesures necessàries, la festa major, que com bé sabeu és un dels punts màxims de la Seu", i ha subratllat que "ens hem guanyat gaudir de la festa major, però hem de fer una festa major responsable".