Quin és el futur de la Fira d’Andorra la Vella?

Andorra la VellaFa anys que alguns dels actors associats/perjudicats per la Fira d’Andorra la Vella clamen per una reformulació de l’esdeveniment. Una de les veus més autoritzades és la de la cònsol amfitriona, Conxita Marsol, qui cada any veu com el muntatge, desmuntatge i ús de les carpes on se celebra la Fira hipoteca un dels aparcaments més utilitzats del país, a més costar bastants milers d’euros a les arques comunals.

El caos circulatori al centre el llarg cap de setmana del pont del Pilar, les dificultats per trobar aparcament i el cost del muntatge i desmuntatge són només la punta de l’iceberg. N’hi ha més. “Avui dia la gent demana viure experiències a les fires, calen canvis, cal una altra manera de viure la fira”, insisteix la cònsol. Aquest anhel de la cònsol es tradueix en el següent exemple: els expositors del sector de l’automoció ocupen ben bé el 70% de l’espai de la carpa central de la Fira, i de tots ells, a l’edició d’enguany, només n’hi ha un que ofereixi allò que la cònsol concep com “una experiència”. Es tracta d’un prototip que ha presentat en primícia una de les marques. La resta de vehicles són els que qualsevol concessionari pot oferir des de la seva web, sense que calgui transportar-los al recinte.

Per on passen la resta de canvis? Doncs perquè un cop estigui enllestit l’espai multifuncional a l’antiga plaça de braus, el gruix dels estands passin encabir-se en aquest recinte. Aleshores caldrà veure com s’organitzen els estands que no formen part de la nau principal: els que corresponen als productes artesans i de proximitat d’Andorra o els de les entitats, entre d’altres. La idea del Comú és fraccionar la Fira i que estands de cada temàtica es muntin en dates del calendari que coincideixin amb un altre esdeveniment que s’hi pugui associar. Per exemple, que les entitats exposin durant la Setmana de la Diversitat que se celebra cada any a la capital.

El problema vindrà quan s’obligui a les entitats, que ara veuen com gràcies al reclam de la Fira guanyen visibilitat, a exposar durant un esdeveniment menys conegut i que atrau menys visitants. Seran uns canvis que no agradaran els afectats. Per això la cònsol ja va començar a fer bullir l’olla durant la darrera edició de la Fira, abans de la pandèmia. Ara, després d’un any sense esdeveniment, l’equip comunal considerava que l’edició d’enguany calia recuperar la fira en el seu format tradicional “perquè el més important era que se celebrés”, però a partir del vinent ja es podrien començar a veure alguns canvis. En qualsevol cas, des del Comú tenen temps, fins que el multifuncional passi de projecte a realitat, per anar convencent els principals afectats.

Preguntada per l’ara.ad, Marsol assegura que, a dia d’avui, “no hi ha res decidit i no hi ha res parlat” però “la idea de com volem la futura Fira va per aquí”.