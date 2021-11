Quin és l'origen del Black Friday?

Andorra la VellaEn la darrera dècada, Europa ha adoptat moltes tradicions nord-americanes. A casa nostra, els nens es debaten entre celebrar Halloween o La Castanyada, el Pare Noel -la imatge que tots tenim al cap la va dissenyar la Coca-Cola- ha substituït en molts casos el Tió de Nadal i el Black Friday s'estén a gairebé totes les botigues tecnològiques del país. Però d'on ve el costum d'inundar el comerç de descomptes abans de les festes nadalenques?

El Black Friday o divendres negre té el seu origen als Estats Units. Se celebra el primer divendres després d'Acció de Gràcies, és a dir, el quart dijous del mes de novembre (aquesta festa -afortunadament o no- encara no l'hem importat) i la seva història va començar als anys 60, quan el comerç detallista del país volia augmentar les vendes durant els mesos de novembre i desembre. Però el terme 'black friday' es va començar a utilitzar l'any 1961 a la ciutat de Filadèlfia, quan un diari alertava del caos que s'estava produint als carrers de la via pública per les rebaixes del dia posterior a Acció de Gràcies. I si bé actualment el Black Friday s'allarga tota la setmana, encara hi ha comerços que, malgrat mantenir els descomptes diversos dies, tenen el seu dia especial el quart dijous de novembre.

Black Friday a la FNAC d'Andorra

Al Principat, el lloc de referència per sentir el Black Friday és la FNAC d'Andorra dels Grans Magatzems Pyrénées, on es concentra tota l'oferta tecnològica del país. Des del passat divendres 19 i fins al diumenge 28 de novembre, la FNAC manté diversos descomptes en productes seleccionats. Aquests són alguns d'ells:

20% de descompte en una selecció de productes Innjoo

5% de descompte en objectius Fujifilm

50% de descompte en fundes originals de telefonia Samsung

15% de descompte en accessoris Targus

Si estàs interessat a trobar aquests i altres descomptes, passa per la FNAC d'Andorra!