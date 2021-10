Quines curiositats trobem a la Fira d'Andorra la Vella?

Andorra la VellaLa Fira d'Andorra la Vella és un espai on es poden trobar una gran quantitat d'activitats diverses i entretingudes, tals com petits concerts de música enmig del parc Central, inflables per als més petits de casa i una filera inacabable de paradeta amb una gran varietat de productes, però quines són les dinàmiques per als més curiosos i entretinguts? Sí, aquelles que no et poden deixar indiferent i que t'animen a repetir l'experiència.

Només entrar a la Fira ja ens trobem amb la primera activitat interactiva, i és que l'estand d'Andorra Telecom ofereix un viatge al futur, a la generació del 5G, una tecnologia que arribarà al llarg dels pròxims mesos i que permet augmentar la velocitat de descàrrega dels dispositius i el volum de dades que aquests poden suportar. Amb aquest pretext, l'antiga parapública mostra, a través d'un gran telèfon mòbil, una càmera, focus i un croma, com el 5G permetrà traspassar i interactuar amb la realitat de manera instantània als dispositius. Correcte, centenars d'infants, joves i adults ja hi han passat aquests dies, fins i tot el Brut, qui s'ha relacionat amb una emulació de si mateix en pantalla. I és què, qui es pot resistir a veure's a si mateix fent ximpleries?

Una altra de les atraccions que es poden trobar entre les paradetes de la fira són les activitats relacionades amb la transició energètica de l'estand de FEDA, on els visitants poden trobar una bicicleta estàtica que genera electricitat mentre pedales i un joc de bàsquet per esbrinar per quins objectius de desenvolupament sostenibles apostes tot intentant encertar el dau sostenible en una de les canastres. Dues activitats enginyoses que tot fins i tot als més petits els mostren com estalviar energia i ser curosos amb el medi ambient.

La següent parada curiosa es troba a l'estand d'IQOS, on al llarg dels tres dies de la fira el xef José Blanchard del grup Kanalla mostra als visitants una nova forma de cuinar sense combustió, sense generar ni vapors ni fum amb la voluntat de menjar sense sa sense haver d'utilitzar els fogons. Així, cada dia a les 13.30 hores el cuiner ofereix una demostració de cocció a baixa temperatura amb la creació de dos plats, un poke bowl al pur estil japonès amb salmó macerat amb cítric i salsa de soja acompanyat d'algues wakame, edamame i diversoes guarnicions de la cuina oriental, i un bacallà a baixa temperatura amb salsa romesco de ceps i un fals allioli amb oli de gira-sol, llet i all negre.

Més enllà de la degustació culinària, la paradeta del BC Morabanc proposa als visitants l'opció de jugar a la ruleta, una activitat en la qual ofereixen una estona entretinguda on cada jugador de l'equip et pot donar diferents premis o tasques a realitzar, com la que li va tocar durant la inauguració al cap de Govern, Xavier Espot, a qui se li encomanava que construís un pavelló nou i que va entusiasmar als espectadors. A més, la mascota del club de bàsquet, el Brut, anima a tothom que s'apropa a l'estand amb la seva característica alegria i disbauxa.

Per cloure, enmig de la carpa hi ha una paradeta especialitzada en e-sports de la mà de l'entitat bancària Morabanc, on els visitants poden jugar un partit de tres minuts de bàsquet i de futbol amb els equips nacional, el BC Morabanc i l'FC Andorra, gràcies a la llicència que han adquirit els patrocinadors per l'esdeveniment, i si guanyen se'ls obsequia amb, per una banda, entrades pels pròxims partits locals del BC Morabanc i, per part del FC Andorra amb un descompte del 20% en la quota de soci. I això no és tot, a l'altra banda l'estand ofereix, als adults, la possibilitat d'utilitzar un simulador de SIM Racing, un dels esports electrònics més de moda els últims temps.