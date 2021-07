Quines restriccions patiran els busos pel Tour?

Andorra la VellaL'àrea de Transport Terrestre, Aeri i per Cable ha treballat juntament amb les empreses concessionàries de les línies de transport públic nacional per mantenir uns serveis mínims els dies 11 i 13 de juliol, jornades en què el transport es veurà afectat per l'arribada del Tour de França.

El dia amb més afectació en el transport públic nacional serà diumenge, quan els ciclistes entren al Principat per la frontera francoandorrana i el final d'etapa és a Andorra la Vella.

Aquest dia es veuran alterades totes les línies existents al Principat i s'han modificat els recorreguts i horaris per poder donar servei als usuaris. Així, es preveu l'aturada general del servei de transport públic de les dotze del migdia i fins a les set de la tarda, exceptuant l'L1, que durant tot el dia mantindrà el servei Sant Julià de Lòria a Andorra la Vella, amb final de línia a la parada Plaça Guillemó.

S'anul·la el servei del bus exprés durant tot el dia. Pel que fa a l'L1 es modifica parcialment el recorregut amb final de línia a la parada plaça Guillemó, en lloc de la parada de Caldea. Es mantindran els horaris habituals del servei. L'L2, la d'Encamp, anul·la el servei durant tot el dia. Pel que fa a l'L4, al Pas de la Casa, es realitza una modificació parcial del recorregut amb final de línia a la parada Consell de la Terra d'Escaldes-Engordany en lloc de la parada Estació Nacional d'Autobusos. Així, els horaris d'aquesta línia seran des d'Escaldes-Engordany, de les 6.20 hores fins a les 11.50 hores i de les 19.20 fins a les 21.20 hores, cada 30 minuts. I des del Pas de la Casa, de les 7.20 fins a les 11.50 hores i de les 19.20 fins a les 21.20 hores, cada 30 minuts.

Pel que fa a l'L5, s'adapta el servei mitjançant una llançadora que realitzarà el recorregut Arinsal-la Massana amb una freqüència de 60 minuts, el recorregut serà des de la parada Serra de l'Honor fins a l'aparcament d'Arinsal. Un cop activat el tall de la via pública, aquest bus farà un recorregut entre Ordino, la Massana i Arinsal.

Quant a l'L6 es modifica parcialment el recorregut amb final de línia a la parada Consell de la Terra, en lloc de la parada Estació Nacional d'Autobusos. A més, s'autoritza la descàrrega d'usuaris a la parada Caldea i a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. Des de la parada d'Escaldes-Engordany hi haurà sortides de les 7.30 a les 12 hores i de les 19 a les 21 hores, cada 30 minuts. Des d'Ordino, funcionarà de les 7.30 a les 12 hores i de les 19 a les 21.30 hores, cada 30 minuts.

D'altra banda, s'anul·la el servei de la línia LC durant tot el dia.

I dimarts 13 de juliol el fet que l'arc de sortida del Tour es munti a la rotonda del centre del Pas de la Casa afectarà tant l'arribada com la sortida dels autobusos de la parada de l'església. Vist que el tall de carretera es realitzarà a partir de les quatre de matinada del mateix dia, el servei es veurà afectat per la impossibilitat d'accedir pel túnel d'Envalira. Amb l'acord de la concessionària, els autobusos passaran pel port d'Envalira, habilitant una parada provisional a la rotonda que hi ha davant de complex esportiu del Pas de la Casa. Es modificarà a 60 minuts la freqüència de pas de la línia L4, tant en sentit pujada com en sentit baixada.