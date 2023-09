Quinze andorrans afectats pel terratrèmol a Marràqueix

Andorra la VellaUna quinzena d'andorrans s'han vist afectats pel terratrèmol que ha tingut lloc aquest divendres al vespre a Marràqueix. Segons informen des del Govern, tots els residents es troben il·lesos i no hi ha notícies que hi hagi conciutadans ferits a la zona, a més, exposen, es preveu que tornin cap a Barcelona i, posteriorment a Andorra, durant les properes hores amb els vols que ja tenien programats.

Des de l'executiu han recordat, a través de les xarxes socials, el telèfon d'emergències consulars del ministeri d'Afers Exteriors, el +376 324 292, perquè les persones que tinguin constància d'algun resident a la zona s'hi pugui posar en contacte i així rebre el suport necessari. Per la seva banda, des del Consell General, han transmès, mitjançant X, "el nostre més sentit condol i tota la nostra solidaritat" a les víctimes de la tragèdia.

El sisme s'ha produït a les onze de la nit d'aquest divendres, hora local, amb epicentre a la localitat d'Ighil, a 60 quilòmetres al sud-oest de la capital del país. El terratrèmol ha estat de set graus de magnitud i s'ha originat a deu quilòmetres de profunditat. A causa del moviment tel·lúric, fins al moment, es calcula que hi ha més de 800 víctimes mortals i més de 600 ferits.