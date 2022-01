Una quinzena d'animals participen a la benedicció de Canillo

CanilloTal dia com avui de fa 10 anys, el 21 de gener de 2012, va ser notícia...

Una desena de gossos, un ocell, un gat, una tortuga i fins i tot un ruc han participat aquest dissabte el matí a la benedicció dels animals que s'ha celebrat a la plaça Carlemany de Canillo amb motiu de la festivitat de Sant Antoni Abat. Com a novetat, tots els participants han rebut el llibre Història d'una tradició com a obsequi, amb la voluntat d'agraïr la presència dels canillencs i visitants i amb la voluntat de fomentar el manteniment de les festes i costums més tradicionals. El capellà de la parròquia, Mossèn Ramon Rossell, ha indicat que enguany han participat a la festa més mascotes que l'any passat.

El capellà de la parròquia s'ha mostrat content en veure que enguany ha participat més gent a la festa que en la darrera benedicció i ha indicat que la celebració s'ha convertit en una festa popular que 'fa país'.

De fet, mossèn Rossell ha explicat que la benedicció dels animals és una tradició que es remunta, almenys, als anys 60. 'Quan vaig venir el 1966 aquí a Andorra ja es feia', ha afirmat, però, la festivitat ha anat canviant amb els anys, ha reconegut.

En aquest sentit, Ramon Rosell ha recordat que inicialment el mossèn anava casa per casa a beneir els animals que hi havia a les quadres però, un cop aquestes van desaparèixer llavors la benedicció es va traslladar a la porta de les esglésies. Ara, per segon any consecutiu, Canillo ha tornat a celebrar la festa del patró dels animals a la plaça Carlemany, davant de la casa comuna. A més, el Comú hi ha col·laborat lliurant un obsequi a tots els participants, el llibre Història d'una tradició, una manera d'animar als canillencs i turistes a gaudir d'aquest esdeveniment i recuperar les tradicions de tota la vida.