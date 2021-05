El radar de FEDA, al seu lloc de nou

EncampEl radar de FEDA torna a estar instal·lat. L'aparell que havia resultat malmès arran d'un accident de circulació que va tenir lloc a finals de l'any passat torna a estar ubicat en el punt habitual, és a dir, al punt quilomètric número 1,9 de la CG2, tot just al davant de la central de FEDA. Cal recordar que a la xarxa viària del país hi ha instal·lats una quinzena de radars per detectar els excessos de velocitat al volant. El que ha estat recol·locat està limitat a 60 quilòmetres per hora.