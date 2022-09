El radar tram de la C-14 caça 60 vehicles andorrans

Andorra la VellaEl radar tram situat a la C-14, entre Bassella i Vilanova de l'Aguda, ha caçat una seixantena de vehicles andorrans circulant per sobre del límit de velocitat establert (90 quilòmetres per hora) en quatre mesos. Així es desprèn de la informació publicada per RTVA, on indiquen que 38 han estat multats en sentit baixada, i 22, direcció a Andorra. Quant a les sancions interposades pels mossos d'esquadra des del gener i fins a finals d'agost, han estat prop de 900, concretament s'han obert 894 expedients a conductors amb matrícula andorrana a les carreteres catalanes.

D'aquestes, la majoria, 655, corresponen a sancions per infringir el límit de velocitat establert a la via. En relació amb les altres causes de multa, els agents catalans han interceptat 75 residents per no senyalitzar les maniobres, 34 per conduir sota els efectes de les drogues o l'alcohol i 24 per haver fet avançaments indeguts. Per cobrar les multes a vehicles andorrans, els mossos fan aleatòriament controls per comprovar si els conductors en tenen de pendents.