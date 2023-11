Ramon Lladós obre la porta al BCE com a prestador d'última instància

Andorra la VellaEn una sorprenent evolució financera, el Banc Central Europeu (BCE) ha manifestat el seu interès a convertir-se en el prestador d'última instància per al Principat d'Andorra. Aquest moviment s'afegeix a les propostes ja sobre la taula per part dels bancs de França i Espanya, amb els quals s'estan mantenint converses actives.

Tot i que el Govern d'Andorra ha estat treballant intensament per establir acords amb els bancs de França i Espanya per a aquesta funció crucial. El ministre de Finances, Ramon Lladós, no ha tancat definitivament la porta a la possibilitat que el Banc Central Europeu assumeixi aquest paper. En una entrevista al programa 'La Clau', el ministre va afirmar que "amb un únic banc, ja seria suficient per a la banca andorrana".

Lladós va destacar la diferència en la percepció dels estats tercers com Andorra pel BCE, subratllant que "no significa que sigui fàcil, però ens veuran amb uns ulls diferents. És veritat que les condicions seran més favorables per arribar a aquest tipus de solucions".

Noves oportunitats

D'altra banda, el ministre de Finances també va abordar la qüestió de la regla d'or de la sostenibilitat de les finances públiques. En aquest sentit, Lladós va expressar la seva creença que és necessari actualitzar-la i va suggerir que aquesta revisió podria tenir lloc el 2024.

Aquests recents desenvolupaments podrien configurar un canvi significatiu en el marc financer d'Andorra, obrint noves oportunitats i establint relacions més estretes amb les institucions financeres europees. En definitiva, la comunitat internacional i els actors del mercat observaran de prop els esdeveniments que es desplegaran en les setmanes vinents.