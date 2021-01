El Raonador demana que la pròrroga dels contractes del lloguer s'allargui un o dos anys més

Andorra la VellaEl raonador del ciutadà, Marc Vila, ha assegurat que la congelació i la pròrroga dels contractes de lloguer s'hauria de prolongar un o dos anys més "fins que faci falta i les noves mesures que s'estan prenent ofereixin més oferta al mercat". En aquest sentit, Vila ha defensat l'habitatge com un dret fonamental bàsic davant la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, quan aquest dilluns a la tarda ha presentat l'informe relatiu al 2019, quan l'habitatge ha estat una de les problemàtiques més destacades i que ha seguit durant el 2020. De fet, ha defensat que la congelació del lloguer ha estat una mesura que "ha fet molt bona feina i que ha tingut una repercussió positiva en les persones que es trobaven en aquesta situació". Per aquest motiu, ha especificat que no tindria sentit deixar-la ara sense cap alta mesura que reguli el mercat a l'habitatge perquè provocaria de nou especulacions i "que tothom pogués fer pujades del lloguer per sobre del normal".

Vila ha recordat que ja havia anunciat que l'ideal seria que aquesta mesura durés 5 cinc anys, ja que "és el termini amb un horitzó plausible perquè funcionin les altres mesures". Fins al moment, ja es porta tres anys amb la mesura i l'idoni seria allargar-la dos anys més, ha remarcat el raonador. Durant la presentació de l'informe, Vila ha assegurat que l'habitatge continuarà sent el principal problema i per aquest motiu ha defensat la intervenció en els lloguers de l'habitatge i la presència de l'estat com a regulador dels preus. Durant el 2019, el raonador del ciutadà va obrir 151 expedients relacionats amb l'habitatge. La tendència per aquest 2020 ha estat la mateixa, amb 114 informes, ha informat Vila, assegurant que si la pròrroga s'acabés el 2021 seria un drama per la situació econòmica que tindran moltes famílies en acabar l'any a causa de la pandèmia. De fet, ha avançat que l'informe del 2020 estarà centrat en la pandèmia, que ha provocat l'empobriment de moltes famílies. Tot i així, ha reconegut que s'esperava una allau més gran de queixes.

Com a conclusió sobre aquesta problemàtica, Vila ha anunciat que cal continuar en aquesta línia fins que hi hagi més pisos al mercat i per tant, fins que aquest es pugui autoregular sol. Sobre les queixes principals que ha rebut, han estat centrades en les finalitzacions sobtades dels contractes de lloguer, i tot i que la congelació dels augments ha estat efectiva, ha indicat que "encara es continuen detectant casos d'abusos". Per tant, considera essencial la taula de l'habitatge, poder disposar de més i millors dades, construir habitatges socials i reconsiderar els barems d'ajuts a l'habitatge. Proporcionalment, un 39% dels expedients eren sobre contractes rescindits, un 32% sobre informació per la llei d'arrendaments, un 21% per l'augment del lloguer i un 8% per l'augment de les despeses.