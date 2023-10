La Realitat virtual, protagonista a la Fira d'Andorra la Vella

Andorra la VellaLa 44a edició de la Fira d'Andorra la Vella està plena de curiositats. D'entre els més de 150 estands que ompliran la fira aquest cap de setmana, cal destacar les ja conegudes experiències de realitat virtual d'Andorra Telecom, que aquest any ofereix una experiència immersiva i multiusuari, com ens explica Inés Martí, responsable de Premsa i Patrocinis d'Andorra Telecom. "Els jugadors gaudiran d'una aventura compartida, on veuran el mateix i podran interactuar entre ells". Afirma que és una experiència "molt divertida i positiva", on hi podrà participar qualsevol persona major de set anys. "Moltes vegades la tecnologia ens aïlla una mica, però en aquest cas és a l'inrevés; es tracta d'un moment compartit amb els altres usuaris, i això és potser el més innovador de l'experiència que presentem avui".

Al seu torn, FEDA, com ja és habitual, mostra una activitat molt complerta per conscienciar la societat sobre la importància de preservar el medi ambient; l'estand és fàcilment localitzable, ja que simula un bosc frondós al que els visitants podran accedir per un caminet de pedres blanques.

El que es proposa és una experiència dividida en tres parts: a l'inici del recorregut trobem un photocall "on tothom qui vulgui es podrà fer una foto i etiquetar-nos després a les xarxes", un memory dels 17 ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de les Nacions Unides, que els usuaris hauran de resoldre i "el plat fort" de l'experiència es viurà dins d'un cub situat al centre de l'estand, on s'hi amaga l'Ivy, un personatge fantàstic "que ens ajudarà a resoldre un enigma per poder obrir un llibre i extreure'n una fulla d'eucaliptus".

L'objectiu principal de l'activitat és que els participants escriguin en aquesta fulla les seves idees per convertir el planeta en un lloc més sostenible, desitjos que es recolliran a 'l'arbre dels propòsits', que es troba a l'entrada de l'estand. Un cop finalitzada l'aventura, es premiarà als participants amb una llibreta molt peculiar, ja que "La caràtula està feta amb llavors, de manera que tan bon punt n'haguem acabat els fulls, podrem plantar la tapa d'on germinarà una petúnia".

El director comercial de CityXerpa, Daniel Juera, informa que al seu estand es podrà gaudir d'un minigolf i una cistella de bàsquet on, a banda de posar a prova les habilitats de cadascú en aquests esports "es premiaran els punts amb descomptes"; també es podrà participar en una experiència virtual on s'haurà de descobrir l'amagatall del yeti, i una petita cafeteria convidarà a un cafè i una galeta tothom qui tingui l'app de CityXerpa descarregada.

Andbank sorprèn amb el Trivial Myandbank, on els jugadors hauran de demostrar els seus coneixements financers; "es poden guanyar bastants premis, des d'una cantimplora fins a uns AirPods. I pels clients de Myandbank rifem un iPhone 14 cada dia de la fira; és tan senzill com omplir una butlleta i esperar al sorteig de la tarda", així ho explica Meritxell Roca, responsable de màrqueting de l'entitat, animant tothom a participar d'aquest reguitzell de jocs i premis.