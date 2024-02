Rebutjada la petició d'un treballador que volia rebre 40.000 euros en hores extra per assumir funcions que no li pertocaven

Andorra la VellaUn encarregat d'obra va portar la batllia l'empresa on treballava en considerar que havia estat fent funcions més enllà de les que li pertocava pel seu sou que era de 1.800 euros al mes. Per aquestes feines més enllà de les seves obligacions, en el control de l'obra, demanava judicialment a l'empresa 40.000 euros de compensació en hores extraordinàries.

Argumentava que tot i ser "contractat com a encarregat d'obra i que disposava de facultats decisòries molt amples, no obstant això, la seva llibertat d'actuació es trobava lluny de la d'un càrrec de confiança o de les pròpies del personal que forma part de la direcció d'una empresa, com ho demostren l'estudi de l'horari i de les funcions, com la (limitada a 1.800 euros) remuneració". Per tant, afirmava que totes les tasques fetes que no li tocaven han de ser considerades com a hores extra.

La batllia i el Tribunal Superior li han concedit una compensació mínima, ja que havia signat un contracte com a encarregat i el sou de 1.800 euros "era superior al salari dels restants treballadors de l'empresa que justament no exercien funcions de responsabilitat (manobres, paleta...). A més, disposava d'un cotxe amb targeta pel gasoil i un telèfon mòbil."