Rebutjats per llogar un pis per tenir nens perquè "criden i fan soroll"

Andorra la VellaUna parella amb dos fills busca un pis de lloguer. Fan el contacte per poder arrendar-lo, però la propietària els hi tramet que no pot ser perquè no poden haver-hi nens. El motiu concret és que "els nens fan soroll, criden... fan coses de nens". Aquest és l'argument que ha indignat a les xarxes socials. Per acabar-ho de reblar, se'ls hi comunica que no poden tenir nens al pis, però sí gossos. La conversa acaba amb la frase "pues res, al final haurem de viure al carrer".