Rebutjen la petició dels Cachafeiro de 14 milions per no poder edificar en el terreny de l'esllavissada davant del Punt de Trobada

Andorra la VellaLa família Cachafeiro va presentar una demanda contra Govern perquè les accions que va realitzar l'executiu en el terreny de la Portalada (davant de l'antic Punt de Trobada) van suposar que la zona ja no pot ser edificada. Com a compensació, la societat dels Cachafeiro reclamava 13,96 milions d'euros d'indemnització. El Tribunal Superior ha rebutjat la petició entenent que les obres que han fet perdre l'edificabilitat eren indispensables per garantir la seguretat a la carretera i que el principal culpable del despreniment va ser la família Cachafeiro.

La petició es basava en què "Govern sabia des de l’any 2016 la situació de precarietat geològica en què es trobava el talús que amenaçava l’estabilitat de la parcel·la denominada la Portalada, i també a la CG-1, i no va fer res per evitar el perill. Si el Govern hagués pres en el seu moment les mesures o precaucions necessàries, l’esllavissada no s’hauria produït o s’haguessin mitigat els seus efectes. Al dany a la parcel·la va intervenir la passivitat del Govern davant el perill d’esllavissada. Un cop produïda l’esllavissada, el Govern ha procedit a construir un mur pantalla de protecció per la CG-1 que ha fet perdre a la parcel·la el seu aprofitament urbanístic, compte tingut que, segons l’informe d’U., SA, ha passat a ser un mer “cuenco de recepción de desprendimientos futuros”. I acusa Govern d'haver pres unilateralment les decisions ja que va licitar les obres sense que els Cachafeiro es poguessin oposar.

Govern va contestar que "no va tenir mai coneixement que les obres de construcció de l’edifici comercial pel qual el Comú de Sant Julià de Lòria va atorgar llicència, estiguessin aturades, o presentessin un estat de conservació o de seguretat deficients, però la part agent sí ho era. L’esllavissada va trobar el seu origen en el fet que després de 8 anys d’excavar un forat de més de 20 metres de fondària respecte a la rasant de la carretera, no es va executar l’obra ni es van substituir ni reforçar els ancoratges provisionals. La intervenció del Govern va venir motivada pel despreniment, i per garantir la seguretat dels usuaris de la CG-1."

El Superior ha recollit a la sentència que "és responsabilitat del propietari dels terrenys realitzar les proteccions específiques enfront dels riscos naturals i els ancoratges d’estabilització del terreny, atès que es tractava d’obres realitzades per un particular en un terreny de la seva propietat. I del relat dels fets es constata que l’actora, en tant que propietària del terreny, no va portar a terme aquestes obligacions. En efecte, després d’obtenir la corresponent llicència, va instal·lar barreres protectores i, al llindar amb la CG-1, un mur pantalla, subjectat amb uns ancoratges provisionals (que havien de durar tres anys), i va treure roca i material de la muntanya fins a fer un sot de gran superfície i de 20m per sota de la rasant amb la carretera (tot i que en algun informe es parla de 30m de fondària), espai on s’havia de bastir el forjat del futur centre comercial. L’obra va quedar abandonada abans que comencés la construcció del forjat, i el sot es va omplir d’aigua. Tot i que la causa de l’esllavissada s’ha de discutir en altres procediments judicials, es pot presumir que el fet de fer una excavació de grans dimensions, no bastir l’edificació -només es va fer la perforació- i deixar l’obra abandonada, va ser un factor que va tenir un paper rellevant en la seva causa (per la pròpia tensió que la muntanya feia en el mur vertical construït pels Cachafeiro, i pel fet que van aparèixer esquerdes a la paret del llindar contrari a la carretera). De fet, a

l’informe d’U., SA aportat per la part agent, es diu que “los anclajes son provisionales, ya que en el proyecto original del centro comercial se esperaba que fueran innecesarios una vez que los forjados del sótano del edificio estuvieran construidos y sujetaran de forma definitiva la pantalla”.