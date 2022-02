A la recerca d’un pla hidrològic nacional

Andorra la VellaL’afectació del canvi climàtic en els recursos hídrics del país durant els propers anys, amb previsió d’una caiguda de la producció hidroelèctrica que pot arribar a ser del 20% a l’estiu, hauria de suposar un crit d’alerta per configurar un pla hidrològic nacional d’Andorra, segons conclou un estudi presentat aquest dijous per investigadors d’Andorra Recerca + Innovació, Oriol Travesset i Marta Domènech.

El projecte ‘Piragua’, que ha avaluat l’impacte que el clima tindrà en els recursos hídrics del Pirineu entre el 2013 i el 2050, conclou que durant aquest període els rius patiran una disminució important de cabal. El canvi previst en l’hidrograma de les conques d’Andorra es caracteritza per un avançament del desgel amb el conseqüent augment del cabal a l’hivern i una reducció a la primavera i a l’estiu, explica l’estudi. Afegeixen que no es preveu que la reducció de recursos condicioni la disponibilitat de l’aigua fins al 2050 “tot i que si es mantenen les tendències podria comprometre-la a llarg termini”.

L’estudi conclou que el major impacte a curt termini es produirà en les funcions ecosistèmiques dels rius i en la compatibilitat de la conservació d’aquestes funcions en determinats períodes i trams, sobretot a l’estiu i a la primavera. Això, afegeixen, afectarà la producció hidroelèctrica.

Els investigadors consideren que tot i que el major potencial de reducció d’ús de l’aigua es concentra a l’àmbit domèstic i turístic, les estacions d’esquí “són d’especial interès per trobar-se en rius de capçalera”.

Per tot plegat, consideren que les perspectives de disminució de cabal faran necessari estudiar i desplegar un règim de cabals ambientals per tram i per període. I ho consideren una oportunitat per dissenyar un pla hidrològic nacional d’Andorra.