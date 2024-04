En recerca l'acusada d'estafar tres milions en viatges després de marxar d'Andorra

Andorra la VellaLa Batllia va processar Marie-Cathérine Técher l'any 2021 per un presumpte delicte major d’estafa qualificada per un valor superior a 6.000,00 € i va declarar, entre d’altres, el seu arrest domiciliari provisional amb control monitorat condicionant la seva llibertat provisional al pagament d’una fiança de 500.000,00 € corresponent a l’eventual perjudici sofert pels inversors de la societat To the Top, SLU. Posteriorment va quedar en llibertat provisional. Techer ja no és a Andorra i se la busca perquè ha de fer front a una primera execució d'un dels estafats que va presentar accions legals a França. Li reclamen 49.792 euros. No se l'ha trobat per notificar l'execució i el saig tampoc la localitza per poder establir el procediment.

Un aute avisa a Techer que si en 13 dies hàbils no dóna senyals de vida i continua "sense haver procedit al pagament de l’import total del deute objecte de la present execució, procediré a travar embargament sobre els béns i drets de la persona embargada". Els intents de contactar-la han estat infructuosos i segons les fonts consultades es dóna per fet que ja no viu a Andorra.

Les acusacions d’estafa per part de ciutadans francesos i belgues cap a l’agència de viatges de luxe ‘To The Top’, situada a Andorra la Vella van començar al 2020. L’empresa de la resident francesa de 51 anys Catherine Techer s’hauria dedicat, segons les acusacions, a vendre accions de la companyia a un preu de cinc mil euros per paquet. Amb aquesta inversió, teòricament, es passava a ser copropietari d’una part del negoci dedicat als viatges de luxe, a la gestió de patrimonis i gestions d’empreses. Hi hauria gent que, amb la promesa d’un gran benefici, hauria invertit molt més. L’empresària, detinguda per la policia andorrana al 2021, hauria recaptat fins a tres milions d’euros de centenars ciutadans francesos i belgues que haurien invertit en la societat. Oferia productes d’inversió com criptomonedes, immobiliari, borsa o, fins i tot, vins. La societat estava en un despatx del Prat de la Creu d’Andorra la Vella.

L’inici de la recaptació d’inversors comença l’1 de gener del 2020 i havia d’acabar el 30 d’abril amb l’objectiu de 20 milions d’euros. Es calcula que hauria arribat a tres milions al maig El model era clarament piramidal. Els sis primers mesos s’oferia una rendibilitat del 16% si s’invertia el mínim de cinc mil euros. O sigui 600 euros de benefici. A partir del setè mes, la rendibilitat passava al 24%. Si s’optava per convèncer altra gent, el rendiment encara era molt superior. Si s’arribava a captar un milió d’inversió es prometien 360.000 euros. Com tota estafa piramidal hi havia quatre nivells d’inversors i a mesura que es captaven més s’anava pujant en l’escala i suposadament es rebien més rendiments.

Com en tota estafa piramidal, amb els diners dels nous es pagaven als primers captadors fins que no hi ha suficient capital i tot cau com un castell de cartes.