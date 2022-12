Recerca per rellevar a Piqué com a director de l'hospital

Andorra la VellaJosep Maria Piqué no continuarà com a director del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Ja està decidit, segons diverses fonts, que no se li renovarà el contracte. Piqué exerceix com a màxim responsable executiu de la sanitat andorrana en substitució de Lluís Burgués des del febrer del 2016 i el contracte actual finalitza a l’agost d’aquest any. Piqué va signar l’acord en vigor l’any 2019. Piqué està cobrant un sou de 12.700 euros mensuals amb una paga extra amb el que si es prorrateja comporta que està cobrant 13.700 euros al mes. Aquest salari és gairebé idèntic al que tenia en el primer contracte que va pactar el 2016. El doctor català havia estat director de l’Hospital Clínic de Barcelona des del febrer del 2011 fins al desembre del 2015.

Tot i que encara falten vuit mesos perquè arribi el moment de la substitució ja s'ha començat la recerca de quin pot ser el relleu. No es tracta d'un lloc de treball fàcil perquè és el primer executiu de la sanitat andorrana amb 1.200 treballadors. S'ha de dirigir el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària i l'Hospital amb altres departaments importants com l'Atenció Primària. Fonts properes al cas han informat que s'està mirant tant perfils d'Andorra com de fora. La prioritat seria algú d'Andorra perquè conegui la sanitat nacional, però el país no disposa de massa perfils que encaixin. Les mateixes fonts van indicar que es busca una certa reforma de la sanitat andorrana i per tant cal un nou director amb experiència i capacitat per gestionar la primera empresa d'Andorra en nombre de treballadors.