Recollida de signatures per impugnar les darreres mesures per la Covid-19

Més d'un centenar de persones s'han aplegat aquest dissabte a la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella per iniciar la quarta manifestació en contra de l'aplicació del certificat Covid. Com en les anteriors manifestacions, els assistents s'han desplaçat per l'eix comercial fins a arribar a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. A més, aquesta quarta manifestació també s'ha fet al mateix moment en diferents països com Espanya, França o Portugal. Aquest cop, els manifestants també han estat recollint signatures per impugnar els darrers decrets impulsats per l'executiu.

Així, els impulsors de la recollida han manifestat que la seva intenció és impugnar el decret de noves mesures del 7 de desembre, i tots els quins vinguin a posterior. Per a fer-ho, disposen de 13 dies hàbils de la publicació del decret, i asseguren que preveuen reunir al voltant d'unes 500 signatures. A banda, del passaport Covid, els manifestants també s'han mostrat molt en contra del doble cribratge que han de fer els alumnes per anar al menjador o per a les activitats extraescolars.

La concentració d'aquest dissabte s'ha iniciat amb una cançó en la qual, els manifestants defensaven els seus drets i les seves llibertats amb frases com 'Drets esquinçats, clamem llibertat'. Així, els manifestants han clamat a crits 'llibertat' i la dimissió del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. També hi ha hagut queixes i retrets per la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, pels cribratges a les escoles. En la manifestació també han assistit persones vacunades contra la Covid-19 en defensa dels drets humans.