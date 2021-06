Reconeixement als treballadors públics

El Govern ha fet públic un vídeo a través de les xarxes socials amb motiu de la celebració del Dia internacional del treballador públic, que té lloc aquest 27 de juny. L'audiovisual té com a objectiu reconèixer la tasca dels treballadors públics de la societat andorrana, especialment després d'haver superat els moments més difícils de la pandèmia. Autoritats com el cap de Govern, Xavier Espot, o la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarès, s'han sumat a les mostres de reconeixement destacant que es tracta d'un dia per visibilitzar la tasca dels treballadors públics, així com la seva implicació i "vocació de servei".

Avui, 27 de juny, se celebra la commemoració anual del dia del treballador públic. Volem reconèixer la tasca d'aquests treballadors en la societat andorrana, en especial durant la pandèmia. Gràcies! #GovernAndorra #JuntsSomGrans pic.twitter.com/Bu2oqwZvny — Govern d'Andorra (@GovernAndorra) 27 de junio de 2021