Reconversió al sector del càtering per la nova llei d'economia circular

Andorra la VellaEl sector de les empreses de càtering tindrà costos rellevants, d'uns 30.000 euros aproximadament, per tal d'adaptar-se a la prohibició de dispensar plàstics d'un sol ús, arran de l'aplicació de la nova llei d'economia circular, segons ha informat RTVA. El cost extra vindrà de la reconversió de la maquinària per tal que sigui possible no utilitzar plàstic d'un sol ús. Tot i això, algunes empreses del sector ja estaven adquirint hàbits relacionats amb la sostenibilitat dels materials que s'empren.