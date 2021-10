Record de participació escolar a la setena edició del Clean Up Day

EncampProp de 1.500 alumnes de setze centres educatius dels tres sistemes escolars del país participen aquesta setmana en la setena edició de la campanya Clean Up Day, una iniciativa que se celebra anualment en l'àmbit europeu per conscienciar i sensibilitzar els més joves en la recollida de residus, la neteja del medi natural i la preservació de l'entorn. La jornada d'aquest dijous ha tingut lloc al voltant del llac d'Engolasters, a Encamp, on els infants han invertit el matí recollint escombraries vàries que la població i els turistes deixen al medi. A la iniciativa també hi han participat les ministres de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, i Educació i Ensenyament Superior, Sílvia Calvó i Ester Vilarrubla, respectivament, i Andorra Telecom, amb la presència del portaveu de la companyia, Carles Casadevall.

Així doncs, Calvó ha manifestat que aquesta edició de la campanya Clean Up Day ha estat tot un èxit, tot puntualitzat que "hem fet rècord", de participació i "hem donat totes les facilitats perquè aquest exercici es faci al llarg de tota la setmana i cada escola pugui escollir el dia més apropiat per dur a terme l'activitat". i ha exposat que per Medi Ambient la iniciativa és "molt important, ja que conscienciar els alumnes sobre la neteja i cura que s'ha de tenir del medi natural en un país com el nostre, un país de muntanyes".

Quant a la quantitat de residus que han recollit els infants i joves, la titular de Medi Ambient ha indicat que "no són molt rellevants" en comparació amb el que s'havia recol·lectat en altres edicions al medi urbà. En aquest sentit, ha apuntat que els boscos del país estan nets. "Hem trobat alguna mascareta, mocadors, envasos, però podem veure com es tracta d'una acció més de conscienciació ecològica dels joves que no de recollida i neteja", ha dit.

Per la seva banda, Vilarrubla ha ressaltat la importància de sensibilitzar els infants i joves per garantir que "sigui una pràctica interioritzada en la seva vida adulta" i no sigui necessari incidir en campanyes i accions perquè ja siguin conscients de la necessitat de tenir cura del medi natural. A més, ha puntualitzat que el fet de poder dur a terme l'activitat "sobre el terreny" suposa un "aprenentatge per sempre" diferent del que podrien aprendre mirant una pel·lícula o llegint a les aules. "Poder-ho viure avui en directe segur que serà un record per ells que segurament els farà reflexionar abans llençar un paper o de deixar una llauna a terra o qualsevol altre objecte", ha assenyalat.

La titular d'Educació també ha exposat que juntament amb el ministeri de Medi Ambient estan treballant en diferents projectes per seguir fomentant la consciència ecològica a les escoles, tot manifestant que la voluntat és que al llarg d'aquest exercici "aconseguim tenir la gran majoria de centres dintre del programa d'escoles verdes". "Ara és el moment de fer un pas més, de fer créixer el projecte i fer-lo encara més interessant", ha asseverat.

Per cloure, el representant d'Andorra Telecom ha comentat que la seva participació en la campanya es basa en el finançament dels guants que han utilitzat els joves i l'abastiment de les armilles reflectants, una iniciativa que s'emmarca en els patrocinis de l'antiga parapública de responsabilitat social corporativa. "Agafem aquest Clean Up Day com una acció formativa de cara al jovent perquè si ells estan conscienciats són el nostre futur i, si el ja tenen clar que les deixalles al medi ambient no s'han de tirar això ajudarà a conscienciar als pares i la resta de la ciutadania", ha dit.