Reforç del servei d'oncologia del SAAS

Andorra la VellaEl Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha arribat a un acord amb l'hospital Clínic de Barcelona a través del qual un metge especialista en oncologia es desplaçarà dos dies a la setmana a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per atendre els malalts. Des del SAAS recorden que prèviament a aquest acord, ja s'havia iniciat el reforç del servei d'oncologia. Així, un dels oncòlegs havia doblat la seva presència amb visites dos dies a la setmana i s'havia posat en marxa un nou dispositiu de consultes de control per als pacients estables per part d'un metge internista.

El reforç que serà efectiu gràcies a l'acord amb el Clínic suposarà que ja a partir d'aquest dimecres un especialista passi consulta als malalts de càncer.