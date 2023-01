Reforç al transport escolar dimecres

Andorra la VellaEl Govern informa que, davant la previsió de nevades generalitzades a la zona nord del país per aquest dimarts a la nit, s'instauren de nou mesures preventives per disminuir l'afectació que pugui tenir a la xarxa viària. D'aquesta manera, exposen que es desdoblaran tres línies del transport escolar i es modificaran 19 horaris de sortida per tal d'avançar-los lleugerament. Les famílies dels escolars els quals estiguin afectats pels canvis rebran la informació a través d'un SMS.