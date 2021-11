Reformulació de l'organigrama de la Policia per incentivar la "motivació professional"

Andorra la VellaEl ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i el director del Cos de Policia, Jordi Moreno, han comparegut aquest dijous davant dels mitjans de comunicació per explicar la nova estructura orgànica del departament de la policia, una mesura que arriba després de la prejubilació del director adjunt, Jordi Boixader, i a demanda de molts comandaments del cos. Tal com ha detallat Moreno, la voluntat de les modificacions en l'estructura interna del departament, aprovades aquest dimecres pel consell de ministres, tenen com a finalitat "motivar i incentivar" els professionals, ja que molts d'ells han manifestat la voluntat de canviar de càrrec després de mantenir-se entre 6 i 7 anys al mateix lloc. A més, també representa una oportunitat per "aportar noves idees" en diferents àrees i unitats de la policia.

Moreno ha assegurat que el canvi de comandaments és positiu, ja que totes les persones amb les quals n'ha parlat "ho troben lògic" i, per tant, la mesura també representa "un enriquiment professional". En aquest sentit, ha aprofitat l'ocasió per anunciar el compromís existent entre Interior i la policia per convocar places a totes les escales (intermitja, executiva i superior) de cara al primer semestre del 2022. En aquesta convocatòria els aspirants podran accedir, segons Moreno, a places de sergent, sergent major, inspector, inspector major, i a la vacant de comissari.

El nou reglament conté les modificacions i actualitzacions que afecten principalment la reestructuració de la direcció, que passa a tenir dos directors adjunts en lloc dels tres de què disposava fins ara; la modificació de la denominació de les àrees, les unitats o els grups ja existents, i la inclusió de noves estructures funcionals, com el Grup de Suport de Manteniment de l'Ordre, l'Oficina de Recuperació d'Actius o l'Oficina Central Nacional sobre falsificació de l'euro. En aquest sentit, es mantenen les quatre àrees que fins ara preveien els reglaments anteriors, tot i que l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Grups Especialitzats passa a denominar-se Àrea de Seguretat Ciutadana i Grups d'Intervenció Tècnica.

Així mateix, com a conseqüència del canvi de denominació d'aquesta darrera àrea, la Unitat de Grups Especialitzats passa a ser la Unitat d'Intervenció Tècnica. Aquests canvis de denominació, tant de l'àrea com de la unitat, estan motivats pel contingut del reglament regulador de les especialitats que desenvolupen els membres de la policia, que generalitza la noció d'especialització més enllà dels grups previstos a la que era fins ara la Unitat de Grups Especialitzats.

De la mateixa manera, es crea dins de la Unitat de Seguretat Ciutadana el Grup de Suport de Manteniment de l'Ordre per oferir assistència a les patrulles o a altres grups que ho necessitin i per intervenir en manifestacions, actes i altres esdeveniments on es concentra una gran afluència de persones. Cal recordar que aquesta va ser una demanda de Rossell en arribar a l'executiu.

També es canvia la denominació de les tres unitats de l'Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal per assimilar-se a les denominacions emprades als països veïns. Així doncs, la Unitat d'Investigació Criminal I passa a ser la Unitat d'Investigació General i Tècnica, que inclou tots els grups que poden donar suport a les altres dues unitats. S'hi inclou, també, el Grup d'Anàlisi Operativa i Mitjans Tècnics d'Investigació, que fins ara depenia directament d'aquesta àrea; així com el Grup de Delictes Tecnològics, que fins ara formava part d'una altra unitat.

En contrapartida, el Grup de Delictes contra el Patrimoni, que fins ara formava part d'aquesta unitat, passa a formar part de la Unitat d'Investigació Operativa, anteriorment Unitat d'Investigació Criminal II, juntament amb el Grup de Delictes contra la Salut Pública i el Grup de Delictes contra les Persones. La tercera unitat d'aquesta àrea es denomina Unitat d'Investigació Econòmica Financera, fins ara Unitat d'Investigació Criminal III, que, a més dels tres grups que ja la componien, inclou dues oficines: en concret, l'Oficina de Recuperació d'Actius (ORA) i l'Oficina Central Nacional sobre falsificació de l'euro (OCN).

Finalment, a l'Àrea de Policia Administrativa i Suport s'ha efectuat un canvi de denominació d'un dels grups. Es tracta del Grup del Centre de Processament de Dades Policials, que passa a ser el Grup del Centre de Processament de Dades Policials i Digitalització. El Gabinet Jurídic deixa de forma part d'aquesta àrea i passa a dependre directament de la direcció.

Actuació policial a l'Andorra-Polònia

Durant la seva intervenció i en resposta als mitjans de comunicació, Moreno ha aprofitat per desmentir que els agents de la policia es veiessin desbordats durant la celebració del partit de classificació per al Mundial entre Andorra i Polònia, que va tenir lloc el passat 12 de novembre. El director de la policia ha assegurat que s'hi va destinar els efectius que es van creure oportuns i es va dissenyar un dispositiu semblant al del partit que va enfrontar Andorra i Anglaterra.

En la mateixa línia, Rossell ha posat en relleu que la situació va estar controlada en tot moment i ha reconegut que la policia va rebre tretze queixes oficials "i a totes elles se les va atendre", desmentint així les reclamacions per part de ciutadans que afirmen que van trucar i no van rebre una resposta positiva. "S'ha creat una falsa alarma sobre una qüestió que no ha suposat cap problemàtica d'ordre públic ni de seguretat", ha conclòs.