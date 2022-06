Refresca't i hidrata't amb fruita de temporada

La fruita i les verdures són essencials dins la nostra dieta, però a l'estiu el nostre organisme agraeix una alimentació fresca, lleugera i senzilla. En els dies de més calor, el nostre cos necessita hidratar-se constantment i això ho podem assolir menjant fruita. El seu alt contingut en aigua i fibra, entre altres, ajuden a saciar la gana i, alhora, permeten que les nostres digestions no siguin eternes i tan pesades.

A la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra trobaràs un gran assortit de fruita de temporada. Cireres, préssecs, albercocs, paraguaians són peces de fruita amb pinyol que trobaràs al centre i que compleixen amb les funcions que t'hem explicat anteriorment.

I si t'agrada més ingerir fruita, però en forma de crema o sopa, sempre tens l'opció de preparar-te una sopa de meló o síndria. I si aquesta proposta no et convenç, també pots preparar-te una bona amanida amb trossets de fruita de temporada com a ingredient. D'una manera o altra, però la fruita sempre hi ha de ser present.

Tant a la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra com a l'espai Ametller Origen trobaràs la millor selecció de fruita de pinyol de temporada.