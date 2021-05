RegalaFutur, una campanya per enviar capses amb material per als infants vulnerables

Andorra la VellaUnicef Andorra ha donat el tret de sortida a la campanya anual #RegalaFutur. La tècnica de recaptació i cap de campanya, Sarah Sigaudès, ha explicat que el propòsit de la campanya és oferir la possibilitat al donant de comprar entre els 5.000 productes tangibles que l'ONG té a Copenhaguen des d'on s'envien en funció de les necessitats i les emergències. "Nosaltres li diem regals que salven vides" i abasten una gran quantitat de categories ja sigui amb protecció, alimentació, vacunes o material educatiu, entre d'altres, ha comentat. "La idea de la campanya és oferir la possibilitat al donant de fabricar la seva pròpia capsa plena de regals que salven i milloren el futur d'un infant vulnerable", ha manifestat durant la presentació de la campanya.

D'altra banda, Sigaudès ha comentat que per a fer-ho més senzill, també ofereixen "capses ja preparades i cada dos mesos en tindrem una diferent". El primer d'aquests lots ja preparats va destinat a la lluita contra la Covid-19 amb sabó, equips de protecció individuals, guants quirúrgics o mascaretes, i el cost d'aquesta capsa és de 50 euros. "Hem decidit començar amb la capsa Covid perquè hi ha molts llocs on encara calen aquests materials de protecció", ha indicat. De cara a l'agost i al setembre, l'ONG llençarà una altra capsa amb material educatiu, i la cap de campanya ha manifestat que tenen un calendari predeterminat en funció de les necessitats i ha avançat que per exemple, "al març farem una capsa especial de l'aigua" amb motiu del dia internacional de l'aigua amb pastilles potabilitzadores i paquets familiars d'aigua.

Tot i que la campanya té una durada d'un any, "els regals que salven vides hi són sempre i es poden continuar comprant i regalant quan s'acabi", ha reiterat. Sigaudès ha explicat que si algú vol fer la seva pròpia capsa, ha d'entrar al web d'Unicef i anar escollint els regals que vulgui posar-hi dins. Com a exemple, ha indicat que tenen un paquet de 10.000 pastilles potabilitzadores per un cost de 24 euros. Durant tots aquests mesos, també s'hi podrà col·laborar enviant un missatge amb la paraula Unicef al 606 fent un donatiu d'un euro per cada missatge enviat o fent-se soci trucant al 867 100.

A més, des d'Unicef han remarcat que asseguren que les capses arribaran allà on calgui sigui caminant, amb avió o vaixell, i Sigaudès ha comentat que fins i tot, si el lloc és de difícil accés, s'utilitzen tirolines i drons, o es llença el material des de l'avió. "El retorn que esperem és que la gent pugui entendre que Unicef arriba a tot arreu", ha destacat la cap de campanya.