Es va regalar a través de BPA un apartament de luxe a una Miss Món veneçolana

Andorra la VellaClaudia Paola Suárez Fernández, la model veneçolana guanyadora del concurs Miss Món en 2007, va rebre un apartament de 950.000 dòlars en l'edifici Parc Residencial Camp d'Or de Caracas. Va ser una regla de la trama de jerarques chavistes que van saquejar 2000 milions de dòlars de l'empresa Petrolis de Veneçuela SA a través de BPA. L'obsequi va ser signat pel financer de la trama l'empresari LuisMariano Rodríguez Cabello l'any 2010, segons un informe confidencial de la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (Uifand). Rodríguez Cabello era el testaferro de Diego Salazar, cap de la trama, i l'home que suposadament va posar a col·laborar amb BPA el ministre d'Energia i president de la petroliera, Rafael Ramírez, que era el número dos del règim per sota de Chávez.

L'empresari veneçolà va transferir els diners de la residència a un compte en el BankSarasinandCo de Suïssa al matrimoni que va posar l'immoble en venda a través d'una societat de Panamà sense activitat des d'un compte de la ja tancada Banca Privada d'Andorra (BPA). "T'adjunto el suport de la transferència de 950.000 dòlars per la compra d'un immoble per a la senyora Claudia Suárez", va assenyalar Rodríguez Cabello en un correu a un alt directiu de l'ens financer d'Andorra.

"Resulta sospitós que Highland (mercantil del testaferro) ordeni la transferència, però que ni aquesta societat ni Rodríguez Cabello apareguin en el contracte de compravenda", van dir els investigadors de la Uifand en un informe confidencial de novembre del 2022 en veure que només la Reina de la bellesa estava inscrita en el contracte. Així ho ha publicat ElPaís.

El març del 2009, la model va obrir un compte en el BPA per a ingressar un milió de dòlars. A més, va comunicar a la institució financera que estava vinculada comercialment amb les firmes HighRise i RedBouquet. Aquestes companyies eren gestionades per Diego Salazar, qui també pertanyia a la trama corrupta i és cosí de l'exministre d'Energia chavista i expresident de PDVSA, Rafael Ramírez, qui també va ser ambaixador en l'ONU. En aquest marc, en el KnowYour Client (coneix al teu client, en anglès), que és un procés de l'empresa per a conèixer d'on venen els fons que ingressa, Suárez Fernández va plantejar que volia transferir cada tres mesos 500.000 dòlars que venien d'"assegurances" i "administració".

En aquest sentit, les recerques mostren que Rodríguez Cabello, qui va tenir moviments que sumen 1.144 milions de dòlars entre l'any 2007 i el 2015, va adquirir en 2014 un apartament a l'edifici OneThousandMuseum a Miami, un gratacel de 5,3 milions. L'edifici el va dissenyar la famosa arquitecta iraquiana ZahaHadid i compta amb 216 metres d'altura i 62 pisos. Conté dins 100 residències amb aeroport d'helicòpters a la terrassa, ascensors de cristall, un centre aquàtic, piscina i solàrium. Per a poder obtenir aquest immoble, Rodríguez Cabello va fer dues transferències de 2,1 milions de dòlars en 2014 des de la seva xarxa financera en la BPA a un compte del Bank of America dels Estats Units. Diego Salazar també va comprar una propietat en el mateix complex de departaments a través de la societat instrumental WorldwideTradersLine.

La trama que va saquejar a l'empresa de petroli veneçolana va cobrar comissions del 10% a companyies xineses van rebre adjudicacions de PDVSA després. En la xarxa van operar els exviceministres d'Energia de Veneçuela Nervis Villalobos i JavierAlvarado.

La trama que va operar entre 2007 i 2012 a través de desenes de societats fictícies a Panamà, creades pel banc d'Andorra i amb comptes en paradisos fiscals de Suïssa o Belize. Els involucrats van ocultar les seves milionàries comissions fent-les passar per treballs d'assessoria i consultaries, que segons els qui van investigar la causa no van existir.