Es registren 40 queixes per incidències amb l'aplicació per fer servir l'abonament gratuït de transport

Andorra la VellaL'estació d'autobusos ha rebut 40 queixes entre dilluns a la nit i dimarts al matí per incidències amb l'aplicació per fer servir l'abonament gratuït, segons informa RTVA. El mal funcionament de l'app Mou_T_B fa que, de moment, els usuaris puguin únicament recuperar l'abonament digital rellançant el codi QR, introduint el número d'identificació administrativa i, per últim, el codi que demana l'aplicació.