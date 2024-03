El Rei d'OnlyFans cobra uns 3,2 milions d'euros anuals per cursets i les comissions a 'models'

Andorra la VellaSergio Fuentes, el Rei d'Onlyfans, viu a les torres d'Escaldes i condueix un cotxe de 180.000 euros. Abans havia tingut un Lamborghini Huracán i un M4. Assegura que encara li queda molt per comprar-se cotxes d'alta gamma i reconeix que "li encanta presumir de que té molts diners". És l'estratègia d'aquells que ofereixen cursets de com triomfar, un dels negocis d'El Rei, ja que, al cap i a la fi, ven una espècie de tutoria per ser tan ric com ell. Fuentes ho ha explicat al programa 'Equipo de Investigación de La Sexta' que va emetre un programa sobre Onlyfans divendres al vespre.

Paga 3.500 euros a les torres cada mes com a lloguer i va venir a Andorra perquè "no me gusta que me roben", referint-se als impostos que li farien pagar a Espanya. Quan li van donar el permís de residència, Fuentes va penjar la foto a les xarxes amb la frase: "Adivinaquien no leva a pagar la pensión a tu abuela".

El pis on viu és una oficina. Hi ha un soci o un alumne. "Tenim una comunitat, com si fos una universitat" per ensenyar com aconseguir que les 'models' que gestionis d'OnlyFans tinguin moltes visites. Es paguen 997 euros per un any sencer i té 400 alumnes. Per tant, guanya 400.000 euros l'any només amb els cursets. Però aquí cal afegir alumnes que han aportat més. Fuentes diu que ha guanyat més de mig milió en l'últim any només dels cursets.

Entre totes les 'models' que Fuentes gestiona estan guanyant "uns 400.000 al mes" i ell es queda entre un 30 i un 50%. Ho justifica que "si una model està guanyant zero euros i ara passa a guanyar 30.000 i es queda 15.000 jo no ho veig un mal negoci". El Rei d'OnlyFans admet que si una videotrucada sexual és prostitució, i en cap moment ningú ha dit que hi sigui, llavors ell seria "proxeneta". El perfil de models que ell gestiona és "d'innocent, però que estiguin bones".

La xifra d'ingressos totals de Sergio Fuentes no es pot verificar perquè són les xifres que ell facilita. D'una banda pot ser que exageri perquè ser milionari és part de l'èxit dels seus cursets dels que volen ser com ell, però com ha d'abonar el 10% del que guanya si declara menys pot tenir problemes.

S'ha de calcular que s'emporta entre el 30 i el 50% del que facturen les seves models. Explica que en total són 400.000 al mes i això el deixa amb 150.000 euros, fent un càlcul aproximat. En total, 1,8 milions l'any si el que diu és cert. Aquí cal afegir el mig milió que assegura aconseguir anualment dels cursets. Total, amb els seus números, 2,3 milions d'euros anuals.