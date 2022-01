Els Reis d'Orient omplen el país de màgia

Andorra la VellaSes Majestats els Reis d'Orient ja es troben en territori andorrà per complir aquesta nit tots els desitjos dels infants del país. Abans de començar a repartir regals, però, Melcior, Gaspar i Baltasar han desfilat per diferents punts del Principat per saludar a les famílies i acabar de recollir les darreres cartes dels més petits. Malgrat la situació sanitària, Andorra ha pogut rebre un any més els Reis, que han fet una desfilada amb més restriccions del que és habitual però amb les mateixes dosis de màgia i il·lusió.

A Andorra la Vella, els Reis han iniciat el seu recorregut des de l'avinguda Meritxell, concretament des de l'espai de l'antiga seu d'Andorra Telecom, i han arribat fins a l'avinguda Príncep Benlloch. Aquest any la corporació ha decidit allargar el recorregut per tal d'evitar aglomeracions, tot i que especialment a l'eix comercial s'ha pogut veure un nombrós públic.

La cavalcada l'han conformat quatre carrosses: les de Melcior, Gaspar i Baltasar i també la del patge reial. Durant la desfilada, a més, el públic ha pogut gaudir de fins a tres espectacles itinerants de gran format, els quals han anat en la línia dels ja desenvolupats durant les festes en el marc del Poblet de Nadal.

La companyia Mademoiselle Paillette ha desfilat amb xanquers, actors i malabaristes que han omplert de llum, color i música la cavalcada. També hi ha hagut una gran batucada que s'ha encarregat d'obrir la desfilada per anunciar l'arribada dels Reis d'Orient.

Enguany la capital i Escaldes-Engordany no han celebrat la desfilada de manera conjunta, però això no ha impedit que Ses Majestats també hagin saludat els infants escaldencs en un passeig que s'ha desenvolupat principalment per l'avinguda Carlemany.

En el cas de Sant Julià de Lòria, la visita dels Reis a la Llar de Lòria s'ha hagut de suspendre per motius sanitaris i tampoc s'han llençat caramels des de les carrosses per tal que no es produïssin aglomeracions. De fet, en cap de les desfilades arreu del país s'han repartit dolços. Els infants lauredians han pogut saludar els Mags gràcies a l'envelat que la corporació ha ubicat a la plaça de la Germandat. Quant al recorregut, que també ha estat més curt aquest any, s'ha desenvolupat des de la plaça Francesc Cairat, seguint per l'avinguda Verge de Canòlich i finalitzant a la plaça de la Germandat.

A Encamp Ses Majestats han saludat a petits i grans des dels balcons del ministeri de Cultura per primera vegada (antic hotel Rosaleda) amb la voluntat de la corporació de posar en valor el patrimoni arquitectònic i cultural de la parròquia. A més, també s'ha celebrat un espectacle de llums làser sobre la façana de l'edifici i, posteriorment, s'ha rebut als infants. Encamp ha decidit mantenir la venda de xocolata calenta i vi calent mentre s'esperava el torn per fer-se la fotografia pertinent.