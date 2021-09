Relleu de Recasens per Jordi Farré al capdavant de bombers

Andorra la VellaEl consell de ministres ha aprovat aquest dimecres el decret de cessament de Joan Carles Recasens com a director del departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament i el nomenament del fins ara director adjunt, Jordi Farré, com al seu substitut. El ministre portaveu, Eric Jover, ha destacat que Recasens es jubila després de 38 anys dedicat al cos i dotze com a director del cos i ha remarcat que ha tingut "un rol clau" en el desenvolupament del cos.

Jover ha detallat que Farré fa 30 anys que treballa al cos, dotze dels quals com a director adjunt i que amb ell al capdavant es podrà continuar la tasca de professionalitzar els bombers. El càrrec de director adjunt l'ocuparà Jaume Sánchez, que era fins ara oficial i cap de la unitat de Formació. Aquests canvis seran efectius a partir del 9 de setembre.

En relació també amb el ministeri de Justícia i Interior, el Govern ha aprovat aquest dimecres el nomenament en període de prova de dotze agents de policia, que han superat la formació que ha tingut lloc entre el 18 de gener i el 31 d'agost. A partir d'ara, aquests agents estaran un període de prova un any. Amb aquests nomenaments, ha dit Jover, es continua "enfortint el cos".