Remet la Covid... i tornen les inauguracions, com la de l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma

Andorra la VellaUn any més tard del final de les obres, el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han inaugurat les noves dependències de l'escola andorrana de Santa Coloma, que permeten reunir en un mateix espai a tots els alumnes de segona ensenyança. "Segona ensenyança estava completament dividida" entre l'edifici de Santa Coloma i l'edifici el Roc de Ciutat de Valls amb dos cursos en uns espais i tres a l'altre, ha indicat, Espot, qui ha afegit que amb la pandèmia i amb els diferents brots que hi ha hagut a les escoles durant el curs passat, "no era aconsellable" fer la visita i la inauguració de les noves instal·lacions.

L'ampliació ja va estar disponible durant tot el curs 2020-2021 i el cap de Govern ha defensat la forta inversió que s'hi va fer amb més de set milions d'euros. "Invertir en educació és invertir en el futur de tots els nostres joves", ha manifestat, afegint que les obres han permès guanyar 1.500 metres quadrats més de superfície útil, divuit noves aules i un nou pati. De fet, ha reiterat la importància de poder treballar un projecte educatiu comú en un mateix centre. Durant el discurs inaugural, Espot també ha destacat el fet que la política educativa del Principat hagi quedat al marge de les ideologies dels diferents mandats. Per la seva banda, Vilarrubla s'ha mostrat molt satisfeta per inaugurar aquests espais, ja que va ser directora del centre durant deu anys, i ha volgut agrair a l'executiu el fet que la inversió en educació, en aquest temps de pandèmia, no s'hagi retallat. "Tenir una educació de qualitat també passa per tenir unes bones instal·lacions", ha declarat la ministra.

En aquest sentit, el cap de Govern ha comentat que ja hi ha certes escoles del país que comencen a tenir una certa antiguitat i que per tant, caldrà fer inversions de manteniment. "Podem dir que estem en una situació de relatiu confort i d'una qualitat d'infraestructures molt elevada que ajuden a fer que ens puguem concentrar molt més en l'aspecte pedagògic i educatiu", ha indicat, afegint que hi haurà centres que hauran de créixer més que altres en funció de com variï la població escolar.

A banda, tant Espot com Vilarrubla, han aprofitat la inauguració dels nous espais per continuar amb la ronda de visites que estan fent als diferents centres educatius del país, i han visitat diferents aules i espais de l'escola andorrana de maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella i de l'escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma. En la visita, han estat rebuts per una batucada al patí de l'escola i també han estat entrevistats en un directe d'Instagram per tres alumnes de primera ensenyança.

Durant la visita, el cap de Govern ha pogut observar com alguns dels alumnes més grans encara opten per dur la mascareta a les aules. En aquest sentit, ha comentat que hi ha aules en les quals hi ha grups de convivències barrejats i que per tant l'han de dur. Tot i així, ha reconegut que hi ha una minoria important d'alumnes que es troben bé amb la mascareta. De fet, ha manifestat que aquest fet també els interpel·la amb la necessitat de treballar conjuntament en aquest sentit per recuperar la normalitat. A més, ha indicat que en l'àmbit educatiu dels més petits, és molt important i necessari poder veure el moviment de la boca.