Remodelació de Verge del Remei per fer-hi una nova vorera

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha tret un concurs, que ha sortit publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) per reformar i embellir el carrer Verge del Remei, a Santa Coloma. Es tracta del carrer que passa per davant de la caserna dels bombers i la intenció de la corporació comunal és fer voravia a la banda on no n'hi ha, de tal manera que els vianants puguin transitar-hi i connectar amb l'avinguda d'Enclar sense haver de travessar. Al mateix temps, informen des del comú, es remodelaran unes illetes que hi ha a la zona.

Tal com destaquen des del comú, aquesta millora entra dins la política de pacificació que s'està duent a terme a tota la parròquia i que pretén que els vianants comptin cada vegada amb més espais on poder transitar de manera més còmoda i segura.

Les empreses interessades a dur a terme aquests treballs poden presentar les seves ofertes fins a l'1 de desembre i la intenció és que els treballs estiguin adjudicats abans de finals d'any. Es calcula que l'execució de les obres es pugui allargar un parell de mesos amb la qual cosa estarien acabats durant l'hivern.

Cal recordar que en aquesta zona s'ha remodelat el tram de l'avinguda d'Enclar que va de l'espai Columba a la nova rambla de la Margineda.

Aquest dimecres també surt publicat al BOPA l'ampliació del contracte referent a les obres d'embelliment i pacificació del carrer Callaueta que va dur a terme l'empresa Locubsa. L'import pel qual s'amplia el contracte és de 75.950 euros, que se sumen als 380.845 pels quals va ser adjudicada l'obra.