El renovat Abarset obre portes

CanilloGrandvalira dona aquest dimarts el tret de sortida al nou i renovat Abarset amb la voluntat que se situï entre els après-ski de referència d'Europa. Amb aquest objectiu, des de l'estació afirmen que la seva proposta gastronòmica, juntament amb l'agenda musical i d'oci, "estan dissenyades per aconseguir-ho".

D'aquesta manera, informen que el nou projecte conserva l'essència i l'esperit de l'antic local, tot buscant desestacionalitzar l'espai i anar més enllà de la temporada de neu i esquí. La nova proposta de L'Abarset se situa al mateix, al costat del telecabina del Tarter, està dissenyat per David Alayeto, de l'estudi Dream Up Design, i, segons indiquen, aconsegueix trobar l'equilibri perfecte entre el dia i la nit en un oasi d'entreteniment amb materials naturals que evoquen a la muntanya.

L'espai compta amb més de 2.000 metres quadrats de superfície, amb dues plantes i una terrassa de 700 metres quadrats. Pel domini esquiable un dels punts forts del reformat establiment és la seva oferta gastronòmica, la qual asseveren que abraça tots els àpats del dia, des de l'esmorzar fins al sopar, en forma de platets, tapes i plats més consistents per als que vulguin agafar forces després de la jornada a la neu.

L'espai exterior de l'Abarset compta amb l'esperada zona d'après-ski, a través de la qual l'estació vol "anar un pas més" en el concepte d'oci a través d'una proposta musical. Així doncs, els dimarts i dimecres queden reservats al treball dels DJ residents, que amenitzaran l'après-ski amb estils més orientats al chill house, disc i deep house. Els dijous canvia el ritme per donar protagonisme al R&B, hip-hop americà o funky. I els divendres són per al mainstream house dance. En cap de setmana, els dissabtes l'espai recuperarà la música electrònica. Edu Imbernon inaugurarà l’après-ski aquest dimarts amb la seva proposta de música electrònica melòdica, emotiva i enèrgica.

En referència a la situació actual a causa de la irrupció de la pandèmia del coronavirus, els espais estan distribuïts sempre seguint les mesures i capacitats que el Govern estableix i és obligatori presentar el certificat Covid per accedir a la instal·lació.