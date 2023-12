Renovat el servei de bus llançadora fins a l'aeroport

Andorra la VellaEl Govern ha decidit renovar el contracte per al bus llançadora gratuït entre l'aeroport de la Seu d'Urgell i Andorra. El bus és un servei gratuït coordinat amb els horaris de sortida i arribada dels vols, que connecta la infraestructura aeroportuària amb el Principat i a l'inrevés amb la finalitat de facilitar la mobilitat dels passatgers i oferir-los alternatives més sostenibles que el vehicle privat. El concurs ha estat adjudicat a l'empresa Autocars Andorra 2011 per un import de 186.000 euros.

L'adjudicació del servei de bus llançadora, que actualment ja s'ofereix, té per objectiu renovar el contracte i també establir la garantia que es cobreixen tots aquells vols promoguts pel Govern. D'aquesta manera, els vols que es desenvolupin a partir del 5 de gener amb la nova connexió entre l'aeroport d'Andorra-la Seu i Palma, durant la temporada d'hivern sota la prova pilot, també gaudiran d'aquest servei llançadora gratuït. En aquest sentit, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha posat en relleu que precisament el 5 de gener tindrà lloc el vol inaugural de la línia amb Palma, una línia que té la voluntat de continuar "consolidant l'aeroport" i que l'executiu confia que tingui força acceptació per tal que es consolidi com una línia regular més, més enllà de la prova pilot.