Reobert el trànsit al túnel del Cadí després d'un accident mortal

Andorra la VellaLa circulació al túnel del Cadí, en direcció Berga, s'ha reobert després d'haver estat tallat durant gairebé cinc hores a causa d'un accident mortal que ha tingut lloc aquest dimecres al migdia, on s'hi han vist implicats fins a quatre vehicles. Segons informen des del Servei Català de Trànsit, els fets han succeït a Bagà, a l'entrada del túnel, quan, per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió per encalç a conseqüència de la qual ha mort el conductor d'un dels turismes.

A més, dues persones ha resultat ferides en estat crític i dues en estat menys greu. Els accidentats han estat traslladats als hospitals de la Vall d'Hebron de Barcelona, Parc Taulí de Sabadell i a l'hospital de Berga.

Arran de la incidència, s’han activat diverses patrulles dels mossos d’esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat, els quals han efectuat tasques d’excarceració, i cinc ambulàncies i dos helicòpters del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) català.