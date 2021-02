Reobertura, dimecres, dels parcs infantils

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Marínez Benazet, ha avançat aquest dilluns que en un parell de dies, si el ritme de contagis es manté en les xifres actuals i la tendència d'aquestes darreres setmanes, reobriran els parcs infantils. El motiu per flexibilitzar aquesta mesura és que fa pràcticament tres setmanes que la taxa de reproducció del virus, l'R0, se situa per sota d'1, concretament, aquest dilluns està en 0,86, i amb una lenta però ininterrompuda tendència a la baixa.

Malgrat, doncs, que previsiblement aquest dimecres s'anunciarà la reobertura dels parcs infantils, el ministre ha alertat perquè no hi hagi “una relaxació durant aquests dies de carnaval”. I ha afegit que encara que s'obrin els parcs, “demanarem que la interacció social entre els pares sigui la mínima”.

Pel què fa a la resta de mesures restrictives per mirar d'evitar els contagis del Sars Cov-2, des de Govern no s'han plantejat més flexibilitzacions per la situació epidemiològica actual, i sobretot, “per la quantitat de pacients que continuen ingressats a la UCI, són moltes persones que estan patint i per això ens ho mirem tot amb molta cautela encara”.

El Govern ha registrat 24 nous positius en les darreres 24 hores. La pressió sobre el sistema sanitari es manté, amb 26 pacients a l'Hospital, 16 a planta i 10 a la UCI, tots ells ventilats.