Reobertura de l'oci nocturn amb bones sensacions

Andorra la VellaLa reobertura de l'oci nocturn aquest divendres al vespre es va dur a terme amb una bona afluència en alguns locals. Així ho han explicat els propietaris de les discoteques del país després d'haver viscut "el més semblant a una tornada a la normalitat". D'aquesta manera, al local Eivissa Experience, situat a la capital, es va registrar l'entrada de fins a 500 persones, el 50% de l'aforament general permès abans de l'arribada de la pandèmia. Quant a la discoteca Kapital i el club Monopol, gestionats per Carlos Nascimiento, la primera va rebre aproximadament 150 clients i una vintena al segon. "Esperava que vingués més gent sent la reobertura, però tampoc ens queixem, almenys hem pogut tornar a l'activitat". Un dels incidents a destacar ha estat el coma etílic d’un client de 25 anys a tres quarts de tres de la matinada en una discoteca de la capital, qui va ser atès pels serveis mèdics.

Entre els punts que més preocupen als empresaris de l'oci nocturn és el fet que els bars i restaurants puguin estar oberts fins a les tres de la matinada, ja que consideren que aquesta permisibilitat "fa un flac favor a un sector que encara no havia aixecat la persiana des de l'inici de la crisi sanitària". D'aquesta manera, des de l'Eivissa Experience, la Kapital i el Monopol comenten que seris encertat que el Govern tornès a restringuir l'obertura dels serveis de restauració fins a la una de la matinada, "per donar-nos una mica d'oxigen i l'oportunitat de que vingui més gent i puguem començar la recuperació".

Una altra de les qüestions que destaquen els gestors dels locals són alguns problemes puntuals amb la lectura dels codis QR, una de les exigències del ministeri de Salut per poder entrar a les discoteques, i la impossibilitat d'accedir-hi havent presentat una prova PCR o TMA de menys de 48 hores o un test d'antígen. En aquest sentit, des de l'Eivissa Experience indiquen que un 10% de les persones que van voler accedir al local no ho van poder fer per aquest criteri i afirma que al decret publicat no hi figura l'exclusivitat de disposar d'un codi QR. "Hi va haver gent de Barcelona i de la Seu que es van quedar a fora per aquest motiu", asseveren.

A més, també assenyalen que hi ha hagut una petita manca de comunicació amb el ministeri de Salut, ja que "se'ns va informar fa un mes que obriríem el dia 1 d'octubre, però al cap de quatre dies ens van dir que tot quedava en stand by per la situació sanitària i al final ens ho han notificat a tres dies vista". Així doncs, exposen que no hi ha hagut la suficient antel·lació per poder posar els lcoals a punt, avisar al treballadors, fer la publicitat necessària i omplir les neveres. "A l'executiu deuen pensar que tot això es fa en un obrir i tancar d'ulls", lamenten.