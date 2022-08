Es repara el fals sostre de l'Espai Caldes

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany continua amb les obres de rehabilitació i manteniment de l'espai Caldes. Aquesta setmana s'han executat els treballs de reparació del fals sostre de l'edifici, que va quedar malmès per una ventada.

Les obres han consistit a recol·locar les xapes galvanitzades i collades a l'estructura de l'edifici per tal d'assegurar el fals sostre, d'uns 20 metres quadrats. Els treballs formen part del procés d'actualització de diferents edificis comunals que no havien tingut el manteniment necessari, entre els quals aquesta sala d'exposicions. Cal destacar que les obres s'han realitzat en aquest moment per no interferir en l'activitat de la sala.