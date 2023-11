Un reportatge de TeleMadrid mostra la vida dels 'youtubers' a Andorra

Andorra la VellaTeleMadrid ha posat el focus a la vida extravagant dels Youtubers que han escollit Andorra com a seu per a la seva vida i negoci. Un reportatge que ha revelat detalls sobre com aquesta nova generació de creadors de continguts experimenta el luxe a Andorra.

Un dels detalls més sorprenents és la presència d'un majordom a temps complet que atén totes les necessitats dels Youtubers, proporcionant un servei personalitzat i assegurant-se que la seva estada sigui impecable. A més, un xef de prestigi es desplaça diàriament per preparar els esmorzars dels influencers, contribuint a una experiència gastronòmica única.

El reportatge també ha revelat les xifres sorprenents associades amb aquest estil de vida. El cost de viure a Andorra, especialment en zones exclusives, oscil·la des dels 40.000 euros a temporada baixa fins als 80.000 euros durant la temporada alta. Aquesta xifra inclou no només les despeses d'allotjament, sinó també els serveis exclusius i les comoditats personalitzades que ofereixen als Youtubers.