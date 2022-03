Reproducció assistida, psicologia, disfòria de gènere, podologia o dietètica: aprovada la nova Cartera de Serveis que entraran per la CASS

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dimecres el Reglament que estableix la Cartera de Serveis i Productes de Salut. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que, per primera vegada, es concreta i es defineix les prestacions sanitàries que es financen públicament. “És un pas significatiu i un dels objectius més destacats que ens havíem fixat des de l'inici de la legislatura”, ha valorat el dirigent. L'aprovació del reglament suposa que per primer cop es crei una cartera de serveis que defineix tots els actes, productes i prestacions que s'ofereix a la població en matèria sanitària. Destaca la inclusió de prestacions en tractaments de psicologia, reproducció assistida o disfòria de gènere.

El reglament defineix les prestacions sanitàries que es financen públicament, amb percentatges similars a les que ja se subvencionen. Estableix els criteris d'inclusió i exclusió de la cartera, després d'haver-se treballat amb els agents implicats, com els col·legis professionals. I ha de servir, segons ha explicat Benazet, per determinar “un ús racional dels recursos públics per obtenir millors resultats en salut”.

Hi entren els serveis de salut pública, els serveis amb finalitat curativa, els de rehabilitació, l'atenció a grups de població específics, els serveis d'atenció en salut mental, els de suport diagnòstic i de tractament, el transport sanitari i rescat d'emergències, els medicaments i altres productes de salut propis de la prestació farmacèutica, els productes sanitaris propis de la prestació ortoprotèsica, ulleres, audiòfons i la dietètica clínica ambulatòria, entre d'altres prestacions.

Les noves prestacions

D'entre les noves prestacions, el reglament inclou el finançament públic per a la reproducció humana assistida, psicologia, disfòria de gènere, podologia, dietètica i estudis genètics amb finalitat preventiva. Salut calcula que l'aprovació de la normativa específica requerirà de sis mesos aproximadament, tot i que Benazet ha avançat que en alguns dels camps serà un termini menor.

La reproducció humana assistida inclourà la prestació si existeix, per exemple, un diagnòstic d'infertilitat o una indicació clínica. Se subvencionarà la inseminació artificial i la fecundació in vitro. En els casos de disfòria de gènere s'inclourà l'avaluació, acompanyament i el tractament hormonal i quirúrgic. En l'àmbit de la podologia: l'estudi, diagnòstic i el tractament de les malalties i alteracions que afecten al peu, i en queden excloses, per exemple, la podologia estètica i exclusivament de confort, i l'anàlisis de la marxa i carrera amb finalitat esportiva.

En psicologia, s'inclouen les avaluacions psicomètriques per avaluació integral de les persones, psicoteràpies individuals, de grup o familiars. Caldrà una prescripció mèdica del metge d'atenció primària o pediatre, del psiquiatra, del servei de salut mental del SAAS o del metge especialista referent. En dietètica ambulatòria, l'elaboració de pautes nutricionals adaptades a les persones amb patologies estretament relacionades amb l'alimentació. Queden excloses de la prestació, l'elaboració de dietes amb finalitat de millora del rendiment esportiu i el control i dietes d'aprimament a demanda del pacient.

L'homeopatia, l'acupuntura o els actes destinats a l'estètica o a la millora exclusiva del rendiment esportiu queden exclosos de la cartera de serveis.

Es redueix la pressió sanitària provocada per la covid: resten tres pacients ingressats a l'Hospital

El ministeri de Salut ha reportat aquest dimecres que s'han registrat 40.021 persones que, des de l'inici de la pandèmia, s'han infectat de covid, de les quals hi ha 588 casos actius. Durant els darrers set dies s'han infectat 311 persones. La pressió hospitalària ha disminuït durant la darrera setmana, i aquest dimecres es reporten tres ingressos a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, un dels quals és a planta i els altres dos a la Unitat de Cures Intensives, requerits de ventilació mecànica. “És una xifra molt bona”, ha qualificat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Pel que fa a la incidència de la covid al sistema educatiu, aquest dimecres es reporten 15 aules en vigilància passiva i cap en vigilància activa.

El dirigent ha explicat que, segons els anàlisis que es fan en aigües residuals, el 90% de circulació del virus que hi ha actualment correspon a la variant denominada òmicron silenciosa, “que s'ha demostrat més lleu que la primera òmicron que vam tenir al país”. Segons el ministre, “el virus que tenim actualment dona una altra malaltia que la que vam patir, perquè és un virus respiratori semblant als que ja estem acostumats”. Si a la poca incidència que el virus té en la pressió al sistema sanitari s'hi suma el percentatge de ciutadania que s'ha immunitzat, Benazet entén que “no hauríem de tenir cap ensurt. Les persones que s'infectin poden tenir els símptomes de qualsevol virus respiratori, però ja hem vist que això no repercuteix en un increment de la pressió sanitària”. El dirigent, però, augura que “durant la tardor podria arribar una altra variant diferent de l'òmicron. Però encara que arribi, crec que podem seguir amb una previsió optimista d'allò que pugui passar amb la pandèmia a partir d'ara”.