El repte de les ONG petites: unir esforços per ser més fortes

Andorra la VellaLes petites organitzacions, com els petits països, han d'unir-se perquè les seves reivindicacions, els seus missatges, tinguin més força. Aquesta és la idea que la secretària general de la Creu Roja de les Illes Cook, Fine Tu'itupou-Arnold, ha defensat durant la seva visita al país, aquesta setmana. Arnold ha visitat el Principat convidada per la Creu Roja Andorrana, i durant la seva estada ha pogut copsar que hi ha "moltes similituds" entre l'organització que ella presideix al Pacífic i les europees dels petits estats com Andorra, bàsicament, la seva petitesa i la necessitat de fer moltes coses amb recursos escassos. Durant la seva estada al país s'han obert diferents vies de cooperació, entre les quals la possibilitat que personal formador de la Creu Roja Andorrana en primers auxilis pugui viatjar a les Illes Cook per formar professionals de l'ONG en accidents amb motocicleta, una problemàtica que els afecta molt especialment i que creuen que poden treballar amb el personal andorrà, aprofitant la seva experiència.

I a la inversa, també creu que des de la Creu Roja Andorrana es podria aprofitar algunes de les accions que es duen a terme a les Illes Cook. I és que Arnold destaca que és amb les petites organitzacions amb les que és més senzill establir "contactes" ja que és molt més "àgil" que no pas amb organitzacions d'estats més grans, que normalment compten amb estructures més importants i més complexes. "Som com una gran família", ha destacat, al mateix temps que es mostra "molt satisfeta" de les sinergies creades durant la seva visita.

Les Creu Roja d'arreu del món es troben davant reptes molt importants, destaca, ja que si bé l'ONG va començar a treballar en el marc dels primers auxilis les necessitats han anat evolucionant i ara, per exemple, tenen sobre la taula problemàtiques com els efectes del canvi climàtic o de la Covid. En aquest darrer aspecte posa com a exemple que a les Illes Cook no comptaven amb suficient personal sanitari per fer-hi front i gràcies a l'ajuda d'altres Creu Roja van poder "aprendre molt ràpid" per actuar davant la pandèmia.

I les ONG dels petits estats veuen, a més, com tots aquests reptes s'han d'encarar amb uns recursos escassos, amb la qual cosa la cooperació entre elles és encara més important, defensa. De fet, des de les Illes Cook esperen que aquesta unió els ajudi per alertar sobre l'impacte que per a les illes del Pacífic està suposant el canvi climàtic, ja que hi ha el perill, fins i tot, que certes illes desapareguin. Davant aquesta situació s'ha de fer front a problemes com la seguretat alimentària a la qual cal afegir-ne d'altres com els moviments de la població o l'accés al subministrament d'aigua potable de qualitat. Arnold creu que en aquest cas, la unió serveix per "parlar amb una sola veu" per fer més visibles els seus problemes i la necessitat d'ajuda i considera que aquesta és també la situació a què han de fer front les ONG dels petits estats europeus.