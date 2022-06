El repte solidari 'Pedala contra el càncer' aconsegueix recaptar 1.417,20 euros

Andorra la VellaEl repte solidari 'Pedala contra el càncer' ha recaptat un total de 1.417,20 euros. Es tracta d'una iniciativa del Centre Esportiu d'Anyós, Vallnord i el comú de la Massana emmarcada dins del festival Festisport que buscava recaptar diners per a l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), que els dedicarà a la seva acció a favor dels pacients oncològics.

El Festisport ha volgut incloure des de la seva primera edició un acte per recaptar fons per alguna organització social del país i Assandca ha estat l'escollida en aquesta edició. El càncer és una de les malalties que la pandèmia de la Covid ha relegat a un segon lloc. Això no vol dir que no continuï essent la malaltia que provoca més morts i que ens toca a tots de prop.

L'esport i l'activitat física en general estan recomanades per l'Organització Mundial com a mesura de prevenció i per millorar la qualitat de vida i el diagnòstic dels pacients de càncer. Entre altres serveis que Assandca ofereix als seus associats, com assessorament en els tràmits, acompanyament psicològic i programes d'allotjament quan els pacients han de seguir tractaments fora.