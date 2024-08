Rescat amb grua d'un home obès a Andorra la Vella

Andorra la VellaUn turista que ha patit un atac de cor mentre era en un hotel d’Andorra la Vella, a tocar de la rotonda, ha estat rescatat amb una grua pels bombers. L’home és obès i hi havia problemes per poder treure’l amb llitera per les escales de l’establiment o per ascensor. Els bombers i el SUM han decidit fer el rescat per la finestra. Això ha despertat l’atenció dels turistes que es trobaven a la rotonda. L’home ha estat traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.