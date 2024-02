Els residents de la Seu han de destinar el 50% dels ingressos per pagar el lloguer

Andorra la VellaA la Seu d'Urgell, la creixent pressió sobre l'habitatge ha generat una situació on els residents es veuen obligats a dedicar prop del 50% dels seus ingressos per fer front als costos cada cop més elevats del lloguer. Segons les dades de l'Institut Català del Sòl, el preu mitjà del lloguer ha experimentat un augment del 12% en l'últim any, situant-se en 553 euros.

A la ciutat, amb un parc immobiliari de 7.482 habitatges, destaca la notable xifra de 598 llars buides, contribuint a la complexitat d'aquesta problemàtica. La Seu d'Urgell es troba entre els 140 municipis catalans que es veuran afectats per mesures destinades a mitigar l'increment dels preus immobiliaris.

Segons RTVA, la formació política CUP, mitjançant la seva regidora a l'ajuntament, Núria Valls, atribueix a la política especulativa d'Andorra la responsabilitat d'aquest augment de preus i insta la Generalitat a reconsiderar les inversions, especialment en projectes com l'aeroport, que podrien fomentar aquesta dinàmica especulativa.

Amb una perspectiva controvertida, la CUP ha donat suport a la inclusió d'una partida de mig milió d'euros en el pressupost municipal per a la creació d'un parc d'habitatge públic. Tot i això, la formació considera que aquesta mesura és només un primer pas, atès que la situació afecta també altres municipis de la rodalia, exigint més recursos per abordar aquesta crisi habitacional que afecta la Seu d'Urgell i les seves comunitats veïnes.