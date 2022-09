Els residents passius hauran de pagar 800.000 euros per viure a Andorra

Andorra la VellaXavier Espot ha presentat en el debat d’orientació política una de les mesures més importants en la limitació per a l’arribada de nous residents sense opció de treballar o per fer-ho per compte propi. Aquests són els grups que han d’abonar una quantitat per obtenir el permís, xifra que queda com a dipòsit o s’ha d’invertir en productes com l’immobiliari, a diferència dels nous assalariats als quals no es demana cap aportació.

Per limitar l’accés a aquests permisos, multiplicats en els últims anys, Govern i la majoria que li dona suport tiraran endavant un canvi en les aportacions necessàries per rebre l’autorització per viure a Andorra. Els residents passius, els que no tenen possibilitat de treballar, passen de pagar 400.000 euros d’aportació inicial a 800.000. En aquest cas es doblen els diners que cal deixar en dipòsit o pagar en una inversió. L’executiu marcarà limitacions també al fet que es puguin fer inversions immobiliàries amb aquests diners per evitar que augmenti la bombolla actual.

En el cas dels nous residents forans que vulguin passar a ser professionals per compte propi (autònoms) l’increment passa de 15.000 a 50.000 euros.