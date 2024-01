Resma Punjabi sobre les dimissions a l'APDA: "He tingut circumstàncies que són de pel·lícula"

Andorra la VellaAquest matí, Resma Punjabi, la cap de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), va dirigir-se als mitjans de comunicació en una rueda de premsa per proporcionar una visió exhaustiva de les recents baixes laborals i els desafiaments inherents a la gestió dels recursos dins l'organització.

Punjabi, en un intent de transparència, va abordar les complexitats del marc legal que governa els llocs de treball intermedis designats pel Consell General, subratllant les dificultats que això implica en la regulació dels aspectes laborals essencials, com ara l'avaluació del rendiment i la gestió del teletreball.

"He tingut mala sort, això ho he de dir, ho de dir per què he tingut circumstàncies que són de pel·lícula, perquè al final que un inspector no aparegui... mai, i que no puguis fer res i l'hagis de pagar..."

Durant l'exposició, es va fer referència a la llei de protecció de dades personals aprovada el 2021, la qual va exigir la creació de nous processos en un context de pressupost retallat, coincidint amb la baixa de la inspectora Gemma Gasset.

La cap de l'Agència va destacar que la càrrega laboral va recaure en la inspectora Agda Castillo, que va enfrontar la possibilitat d'un 'burnout', conduint a la seva dimissió. Les altres baixes, com la de Sabrina Pujol, es van atribuir a factors de conciliació horària malgrat els esforços per ajustar-se a les seves necessitats.

Sobre la secretària administrativa, es va prendre la decisió de prescindir del càrrec a l'estiu, optant per contractar professionals amb formació universitària i externalitzar la gestió de factures.

Punjabi va concloure la rueda de premsa amb gràfics que il·lustraven l'increment significatiu de la feina feta en els últims dos anys, tot destacant els objectius professionals assolits malgrat les limitacions de recursos. Dades rellevants incloïen l'obertura dels primers expedients d'ofici l'any 2023 i l'augment considerable de formacions i guies publicades en comparació amb anys anteriors.